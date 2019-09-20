Gazeteciyi silahla vurdu, kendini böyle savundu!

Rize'de geçtiğimiz Salı günü meydana gelen silahla yaralama olayının faili çektiği video ile kendini savundu.



Olay, geçtiğimiz Salı günü Rize merkezde saat 17.45 sularında meydana geldi. Rize'de gazetecilik yapan Gençağa Karafazlı, kendisine ait özel bir işletmede arkadaşlarıyla oturduğu sırada içeriye giren Şenol A. isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın silahını çıkarttığı sırada Karafazlı'nın eli ile silaha vurması sonucu silahtan çıkan 6 kurşundan sadece 2'si bacaklarına isabet etti. Aksu olayın gerçekleştiği işletmeden ticari bir taksiye binerek uzaklaştı.



Aksu olayın ardından hakkında çıkan ‘Arkasında bir güç olduğuna’ ilişkin haberleri yalanlamak için bir görüntü çekerek paylaştı. Gençağa Karafazlı’yı aralarında olan bir husumet nedeniyle vurduğunu dile getiren Aksu çektiği videoda ayrıca Karafazlı’nın ise olayı başka bir boyuta taşıyarak kendi hatalarını örtmeye çalıştığını dile getirdi.



Aksu paylaştığı o videoda “Ben Şenol Aksu, 17 Eylül Salı günü saat 17.45 sularında Gençağa Karafazlı isimli kişiyi silahla yaralayan şahısım. Bu videoyu çekmemdeki amaç Gençağa Karafazlı’nın gazeteci kendi pisliklerini örtmek için internette ve TV haberlerinde ve sosyal medyada hakkımda üzerime attığı iddiaları temizlemek amaçlıdır. Gençağa Karafazlı'yı ben vurdum. Gençağa Karafazlı’yı silahla yaraladığım için bütün sosyal medya hesaplarından ve kendine bağlı haber sitelerinden, kendi beyanlarıyla ve talimatlarıyla benim madde bağımlısı olduğumu ve bu yüzden arandığımı beyan etmektedir. Bunun haricinde bir de azmettirici olduğunu, arkamda karanlık güçlerin olduğunu ve bunların talimatıyla bu eylemi gerçekleştirdiğimi iddia etmektedir. Bunlardaki amaç dikkatleri başka yöne çekip, kendi pisliklerini tamamen örtmeye çalışmasıdır. Benim kimseden emir almayacağımı beni tanıyan herkes bilir. Yaptığım olay da Geçağa’nın yine kendi hatalarından dolayı ve beni tahrik etmesinden dolayı yapılmış olan bir eylemdir” ifadelerini kullandı.