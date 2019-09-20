AKP binası önünde yine gözaltı





15 Temmuz darbe girişiminin ardından 677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nden ihraç edilen Cemal Yıldırım, Pazartesi gününden itibaren beş gün süreyle AKP Ankara İl Binası önünde 1 saatlik oturma eylemi yapacağını duyurmuştu.Yıldırım 4 gündür AKP İl Başkanlığı önüne gider gitmez gözaltına alınıyordu.







EYLEM BAŞLAMADAN GÖZALTINA ALINDILAR

Cemal Yıldırım, EHP Ankara İl Başkanı Sanem Deniz Kural ve Mahmut Konuk, 5 günlük eylemin son gününde yine AKP Ankara İl Başkanlığı önüne gidemeden gözaltına alındı.