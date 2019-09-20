Video Galeri Haber Magazin Spor Eğlence Fragman

Türkiye'de 'Küresel İklim Grevi' eylemleri düzenleniyor

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi 20 Eylül'de dünyanın her yerinde aktivistler iklim grevi için toplanacak. 20 - 27 Eylül Küresel İklim Grevi haftasına Türkiye, 15 ayrı noktada düzenlenecek eylem ve etkinliklerle destek veriyor. İstanbul’daki buluşmanın adresi ise Kadıköy.

[Haber görseli]Bugün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 139 ülkede hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için Küresel İklim Grevi eylemleri yapılacak.

TÜRKİYE'DE SIFIR GELECEK KAMPANYASI

Türkiye'de de "Sıfır Gelecek" kampanyası çerçevesinde farklı kentlerde eylemler düzenlenecek.

Türkiye'deki gösterileri organize eden Sıfır Gelecek Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamada "İklim değişikliğini durdurmak için hiç bir gerçekçi adım atmayan hükümetlere karşı gelecekleri çalınan gençler isyan ediyor. Şimdiye kadar 15 Mart ve 24 Mayıs tarihlerinde iki büyük küresel iklim grevi gerçekleşti. Bu grevlere onlarca ülkeden 2 milyondan fazla genç aktivist katıldı... Ancak bu sefer sadece gençler ve öğrenciler değil yetişkinler ve sendikalar da 20-27 Eylül tarihlerinde greve çıkacaklar" dendi.

Kaynak: Twitter

 

 

A+ A-
cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2019 Cuma, 15:04

En Çok İzlenenler