Tarkan'dan milyonlara videolu mesaj
Dünya genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine Tarkan'dan videolu destek geldi.
Tarkan paylaşımında "Yılda bir gün değil, her gün küresel iklim grevinde olmamız gereken bir zamandayız. Uyanalım ve harekete geçelim geç olmadan. #küreseliklimgrevi " mesajı verdi.
Tarkan paylaşımında "Yılda bir gün değil, her gün küresel iklim grevinde olmamız gereken bir zamandayız. Uyanalım ve harekete geçelim geç olmadan. #küreseliklimgrevi " mesajı verdi.
20 Eylül 2019 Cuma, 17:31