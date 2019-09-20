Tarkan'dan milyonlara videolu mesaj

Dünya genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine Tarkan'dan videolu destek geldi.



Tarkan paylaşımında "Yılda bir gün değil, her gün küresel iklim grevinde olmamız gereken bir zamandayız. Uyanalım ve harekete geçelim geç olmadan. #küreseliklimgrevi " mesajı verdi.