"Diyarbakır'da 53 insanımızı öldürenleri milletimiz unutmuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest'te yaptığı konuşmada " Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan o analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Çünkü onların da ruh köklerinde bir dinamizm var. Ölümden korkmuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar. Ben Kandil'e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerinin yanında olanlara da sesleniyorum. Katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok. Bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar. Sokağa insanları çağırıp Diyarbakır'da 53 insanımızı öldürenleri milletimiz unutmuyor, unutmayacaklar da. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar” dedi.