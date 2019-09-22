Ekrem İmamoğlu 'torpil' iddiasına böyle yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'de işe alınacaklarla CHP içindeki bir yazışma hakkında açıklama yaptı.



İmamoğlu İBB'de torpil iddalarıyla ilgili soruya da yanıt verdi.



İmamoğlu şunları söyledi:Partimizin içindeki yazışmayı gördüm. Açıkçası bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Benim nazarımda bir itibarı yok. Doğru da değil. Umuyorum il başkanlığımız bir görüşme ve değerlendirme yapacaktır. Herkes referans yazabilir. Herhangi bir insan da yazabilir. Bunda bir sorun yok. Yanlış bir yazışmadır. Yazan arkadaşımızın bir hatası olsa gerek.