TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi!

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e son günde yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluşurken, metro da tıklım tıklım doldu. Bazı vatandaşlar ise uçak gösterisini Sefaköy metrobüs durağından izledi.