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TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi!

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e son günde yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluşurken, metro da tıklım tıklım doldu. Bazı vatandaşlar ise uçak gösterisini Sefaköy metrobüs durağından izledi.

[Haber görseli]İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, soluğu TEKNOFEST'te aldı. On binlerce yurttaş festival alanına akın ederken, Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluştu.

TEKNOFEST’in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na giden metro da tıklım tıklım doldu. İstanbul’un hemen hemen bütün ilçelerinden servislerle ve özel araçlarıyla gelen vatandaşlar, Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafikle karşılaştı. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Bazı vatandaşlar ise uçak gösterisini Sefaköy metrobüs durağından izledi.

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cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2019 Pazar, 16:47

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