İmamoğlu açıkladı... İBB'de iş arayanlara yeni hizmet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan personelle ilgili tartışmalar sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu işe alımlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz. İBB ve iştirakleri personel alımlarını ve kriterlerini açıkça ilan edecek. İş arayan vatandaşlarımız kariyer sayfamıza online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler’ dedi.

İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz. İBB ve iştirakleri personel alımlarını ve kriterlerini açıkça ilan edecek. İş arayan vatandaşlarımız kariyer sayfamıza online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler;https://t.co/Wfey53RJrn pic.twitter.com/zTGpU334jU — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 23, 2019