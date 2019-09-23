ODTÜ’de 'Akademik Yıl Açılış Töreni' iptal edildi



ODTÜ Kemal Kurdaş Kültür Kongre Merkezi’nde düzenlenmesi planlanan 2019-2020 Akademik Eğitim Yılı açılış töreni kapsamında öğrenciler, her sene yapılanın aksine kimlik kontrolüyle salona alınmak istendi. Öğrencilerin durumu protesto etmesi üzerine, rektörlük görevlileri ile öğrenciler arasında tartışma çıktı. Protestolar karşısında rektörlük, programı iptal etti. Bunun üzerine öğrenciler fizik bölümü önünde alternatif akademik yıl açılışına başladılar.