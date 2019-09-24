Ekrem İmamoğlu açıkladı! İşte öğrencilere verilecek burs miktarı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrencilere burs verileceğini katıldığı Habertürk canlı yayınında açıkladı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hedef 75 bin ama ilk etapta 15 bin kişiye burs verilecek. Aylık 400 TL ve okul süresi boyunca verilecek. Hukuken bir engeli yok. 22 milyon diziye veren bir iştirak, öğrenciye para mı veremeyecek? Verecek tabi ki. Yarın bize hesap sormak isteyenlere bende o soruşturmaları göstereceğim. Çok net… Ben hukuka taşıyacağım hukuk ne karar verir. Ben o merci değilim.” dedi