12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

12 UÇAK DALAMAN'DA

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak, Dalaman Havalimanı'na geldi.

Sabah saatlerinden itibaren ülkelerine dönmek için bekleyen İngiliz turistler nedeniyle yoğunluk oluşan Dalaman Havalimanı'nda yolcular, sivil havacılık bölümüne yönlendiriliyor.

Burada İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştiriyor. Pasaport işlemleri tamamlananlar ise tahsis edilen uçaklara yönlendiriliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YOLCU UÇAĞI A380 11 YIL SONRA TÜRKİYE'DE

Türkiye’ye daha önce tanıtım uçuşları için gelen dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380, hizmete girmesinden 11 yıl sonra ilk ticari seferini yaptı. Malta merkezli HiFly’a ait 9H-MIP tescilli Airbus A380 Dalaman Havalimanı’na geldi.

Türkiye operasyonunu Merkür Havacılık’ın gerçekleştirdiği uçak, 2 saat 15 dakikalık ziyaretinde batan tur operatörü Thomas Cook’un yolcularını alarak, Dalaman’dan Londra’da Gatwick Havalimanı’na uçacak.

3 BİN İNGİLİZ ÜLKESİNE DÖNECEK

Gün içinde yaklaşık bin turistin ülkesine döndüğü, gelen uçaklarla sabah saatlerine kadar 3 bin İngilizin ülkesine gideceği öğrenildi.

EKİM'DE 25 BİN KİŞİ GELECEKTİ

Thomas Cook'un İngiltere ayağının iflas ettiğini dünyadaki diğer ülkelerde operasyonlarına devam ettiğini anlatan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'e gelen İngiliz turistlerin yüzde 50'si Thomas Cook tarafından getiriliyordu. Ekim ayında Marmaris'e 25 bin kişi getirecekti. İflasın ardından bu iptal oldu şimdilik. Bölgemiz adına üzücü. Yaralarımızı saracağız." ifadelerini kullandı.