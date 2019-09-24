Fatih Portakal'dan Erdoğan'a yanıt! Kimse bize...

FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi günü yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Erdoğan ABD seyahatine çıkarken soruları yanıtladı. FOX Muhabirinin sorusu ise CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet fabrikasının satışıyla ilgili iddiaları hakkındaydı. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun tüm hayatının yalan olduğunu söylerken, FOX TV'yi de yalan haber yapmakla suçladı.

Erdoğan'ın suçlamasının ardından gözler Fatih Portakal'a çevrildi. Fatih Portakal bu akşam haftanın ilk FOX Ana Haber Bülteninde Erdoğan'a yanıt verdi.

Portakal şöyle konuştu:

"Biz iktidarları rahatsız eden bir yayın yapıyoruz. Çünkü doğru haberleri veriyoruz. Biz gazeteciyiz, işimiz soru sormak. Ve soru sormaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı da yalan haber yapıyorsunuz demiş, hayır biz yalan haber yapmıyoruz. Kİmse bize diyemez "yalan haber yapıyorsunuz" diye sayın Cumhurbaşkanı demiş ama yapmıyoruz. Doğru haber yapıyoruz."

Erdoğan şunları söylemişti:

"FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var önce bunu öğreneceksiniz. Müddei iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mıdır satılmamış mıdır bunu ortaya çıkarması lazım. Burası kiraya verilmiştir. Biz bir işi yaptığımızda ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Ne işçi ne de memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tarz yalanlar üstüne kurduğu için bana ne getirir diye düşünüyor. Bu zat belediyelerden kimse çıkarılmayacak çıkarılırsa bunlar bana gelsin demedi mi? Bütün belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu? Bunlarla ilgili FOX bir haber yapıyor mu? FOX, işçi emekçi arkadaşlarımızın yanında duruyor mu? Önce yayın politikasını bir kez FOX'un değiştirmesi lazım. Partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı verdi. Ama hiç aynı yerde tökezleyip duruyor."