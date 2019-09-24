İstanbul'da deprem anı kamerada

İstanbul'da saat 11:00 sıralarında bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. Depremin büyüklüğü ise 4,7... AFAD ise depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı. Deprem nedeniyle İstanbul'da bazı okullar da tedbir amaçlı boşaltıldı.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI VEYA YARALANMA SÖZ KONUSU DEĞİL

CNN Türk canlı yayınına katılan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Olağan bir deprem. Şu ana kadar bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değil ancak biz İstanbullular olarak deprem gerçeği ile yüzleşmemiz gerekiyor" diye konuştu.