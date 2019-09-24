İmamoğlu'na ısrarla sordular! İşte verdiği yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin ısrarlı "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?" sorularına yanıt verdi.



Ekrem İmamoğlu dün akşam katıldığı Habertürk canlı yayınında gazetecilerin ısrarlı "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorularına yanıt verdi. İmamoğlu konuya ilişkin ilk soruya "Ben çok sağlıklı bir belediye başkanı olarak önüne 5 yıllık planı yapmış işine her sabah aşkla başlayan, işine odaklanan bir belediye başkanıyım. Ben bu süreci çok keyifle yönetiyorum. Zihnine başka bir düşünceyi koyan insan hiçbir başarı elde edemez. Yarın ne olacağım diyen insan başarılı olamaz. Size ait olmayan bir sürece dair tanımda bulunmak sizi tamamen yanlışa sürükler. Dünyada en başarılı belediye başkanlarından birisi olmayı başarmak istiyorum. Mart 2024 ayına kadar belediye başkanıyım." diye yanıt verdi.



İKİNCİ KEZ YİNE SORDULAR



Programın kapanmasına dakikalar kala "Cumhurbaşkanlığı" sorusunu tekrar sordular. İmamoğlu soruya bu kez "Türkiyemiz için inşallah seçimi az hizmeti bol yıllar olsun." diye yanıt verdi.