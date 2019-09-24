Pakistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem

Pakistan’ın Jhelum şehrine 23 km uzaklıkta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi orta şiddetteki depremin yerel saat ile 16.00’da gerçekleştiğini duyurdu. Azad Keşmir’in Mirpur şehrinde yolların çöktüğü, 3 katlı bir binanın ve bir evin yıkılması sonucu en az 70 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Depremin Hindistan’ın kuzeyinde de hissedildiği öğrenildi.