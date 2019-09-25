Adana'da polis aracına bombalı saldırı anı kamerada
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını söyledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise bombanın önceden yerleştirilmiş olabileceğini aktardı. Öte yandan saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
25 Eylül 2019 Çarşamba, 09:49