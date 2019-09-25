Yavru ayı ve köpekler Rize'yi birbirine kattı!

Olay, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde gece saat 01.00 sularında gerçekleşti. Tepelerde yiyecek bir şey bulamayan yavru ayı ilçe merkezine indi. Burada sokak köpekleriyle dostluk kuran yavru ayı, ilçe merkezinde köpeklerle gezmedik yer bırakmadı. Dükkanların kapılarını yoklayan yavru ayı, istediğini bulamayınca tekrar geriye dönmek zorunda kaldı. Yavru ayının ve köpeklerin bir arada koşarak oluşturduğu görüntüler ise anbean işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçe esnaflarından Eyüphan Zararsız yaptığı açıklamada "Çamlıhemşin ilçemiz hayvanları seven bir ilçe. Bunun için ayılar arası sıra bizi ziyarete geliyorlar. Geçen gün ilçe merkezine geldi, köpeklerimiz de bu hayvanlara hiçbir zarar vermiyorlar. Sonra da ilçeden uğurladılar" ifadelerini kullandı.