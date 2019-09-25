Sokak ortasında tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın sokak ortasında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Hülya Ü. Bursa'ya sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, olay Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Hülya Ü ile henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs sokak ortasında tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonucu şahıs bayanı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Hülya Ü. ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hülya Ü. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. . Polis, her yerde olayı gerçekleştiren şahsı arıyor.

Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.