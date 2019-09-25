Kılıçdaroğlu: Erdoğan dönemi kapanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Bir sonraki seçimde Erdoğan seçilemez" açıklamasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "O düşüncesini son derece saygıyla karşılıyorum. Elbette seçilemeyecek. Milletin yakasından düşmesi lazım. Milletin başına felaket geldi. Mutfaklarda yangın var. Hangi yüzle bana oy verin diyecek? Geldi onun da bir dönemi kapanacak vatandaş onu da kendi vicdanında sorgulayacak. Geldi de ne yaptı? Harcanan paraların hesabı veriliyor mu? Verilmiyor" dedi.