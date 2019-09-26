Sahile vuran 134 balina öldü

Cape Verde'nin Boa Vsista adasında sahile vuran onlarca elektra balinası öldü.



Reuters'ın yerel muhabirlere dayandırdığı habere göre kurtarma ekipleri sahilde 134 balina cesedi saydıklarını söyledi.



Ajansa konuşan yerel muhabirlerden Elsa Vierra, balinaların ölüm nedenlerinin bilinmediğini, otopsi çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



Balinaların neden sahile vurdukları henüz bilinmiyor.



Olası nedenler ise hastalık, yön bulmada hatalar, çekilen deniz ya da bir yırtıcı tarafından kovalanmak.