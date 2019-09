Çapa Tıp Fakültesi'nde asistan ve öğrenciler endişeli

Silivri’de dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’daki hastanelerin de durumu bir kez daha gündeme geldi. İstanbul’un en köklü hastanelerinden olan Çapa’daki İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğrencileri ve sağlık çalışanları, binalardaki hasar nedeniyle hem kendilerinin hem de hastaların can güvenliğinden endişe ettiklerini söylediler. İÜ Diş Hekimliği Fakültesi binasının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan öğrenciler, deprem öncesinde binada çatlaklar oluşmaya başladığına ve sıvalarının döküldüğüne dikkat çekerek “Biz Çapa Diş Hekimliği öğrencileri ne yapacağımızı bile bilmez halde kısa süren bu depremde gerçek paniği yaşadık, bunun nedeni deprem olmasa bile kolonların, taşların düştüğü bir binada eğitim görmemizdir” tepkisi gösterdi ve yetkilileri göreve çağırdı. Öte yandan yenidoğan yoğun bakımın olduğu binada da çatlaklar dikkat çekerken, durumu çok ciddi olmayan çocukların taburcu edildiği öğrenildi. Çapa Monoblok’ta da hasarın olduğu, hekimlerin endişe içinde görev yaptıkları kaydedildi.

Depreme dayanıksız olduğu ve teknolojik olarak yetersiz kaldığı gerekçeleriyle 2012’den beri yıkılıp yeniden yapılması beklenen Çapa’daki İÜ Tıp Fakültesi binası, önceki gün meydana gelen depremin ardından sosyal medyada yayılan fotoğraflarla bir kez daha gündeme geldi.

OTURMA EYLEMİ BAŞLADI

Çapa’daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri de, depremin ardından kampüste yaşanan hasarlar nedeniyle derslere girmeyerek bir oturma eylemi başlattı. #AcilEylemPlanıNerede, #çapabağırıyor, #çapayıkılıyor etiketleri ile yapılan sosyal medya paylaşımlarında, hastanedeki çatlak fotoğrafları paylaşılarak hasar tespiti yapılması istendi.

BİNALAR RİSK ALTINDA

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, Çapa Tıp Fakültesi bünyesindeki binalarda oluşan hasar dikkat çekti. Okulda eğitim gören öğrenciler, görüntülerin depremden önce çekildiğini, ancak deprem sonrası çatlakların daha da büyüdüğünü söyledi. Sağlık çalışanları ve öğrenciler, binalara girmekten korktuklarını, kendilerinin de hastaların da can güvenliğinin olmadığını ifade etti.

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ise binalarında deprem olmasa dahi duvar katmanlarının ve taşların düştüğünü, deprem nedeniyle hasarın büyüdüğünü belirtti. Sağlık hizmeti veren bir kurumun çok sayıda kişinin canına mal olabileceğini belirten öğrenciler, Twitter'da #çapabağırıyor etiketi altında seslerini duyurmaya çalıştı. Öğrenciler oturma eyleminde “Hasta ve hekim için can güvenliği”, “Çapa bağırıyor”, “Çatlaklar kavite değildir doldurulamaz”, “Eldiven yok, enjektör yok, can güvenliğimiz hiç yok” dövizleri açarak, oturma eylemi yaptı.

‘YERİNDE YENİLENME YAPILMALI’

Üniversiteden konuştuğumuz bir hekim “Özellikle diş hekimliği fakültesinde ciddi hasar var. Monoblokta da çatlaklar var ama sıva çatlağı deniyor. 9. katta bulunan yenidoğan yoğun bakımın olduğu katta da çatlaklar bulunuyor. Bu nedenle serviste durumu çok ciddi olmayan hastaları taburcu ettik. Yönetim birşey yok diyor, ama durumu net bilmiyoruz. Depreme karşı dayanıksız olan ve İstanbul’un en köklü hastanelerinden biri olan Çapa’nın yerinde yenilenmesi şart. Ölmemizi mi bekliyorlar” diye sordu.

‘YILLARDIR PROJE UYGULANMADI’

Bir başka hekim de “Bazı binalarda hiç sorun yok ama bazılarında ciddi sorunlar var. Bazı Asistanlar monoblok ve dişhekimliğine girmek istemiyorlar. Yıllardır yerinde yapılanması için yaptırılan proje uygulanmadı. Fakülteyi taşımak istedikleri için projeyi uygulamadılar” diye konuştu.

CHP İstanbul milletvekili Dr. Ali Şeker de Twitter’den yaptığı paylaşımda “Çapa’da hekimler ve öğrenciler isyanda. 1999 depreminin üzerinden 20 yıl geçmesine ve deprem için Özel İletişim Vergisi ve DASK adıyla on milyarlarca lira toplanmasına rağmen İstanbul’un iki büyük tıp fakültesi dahi deprem güvenli hale getirilmedi” ifadelerini kullandı.

''İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ TAŞINMASIN; YERİNDE YENİLENSİN''

İstanbul Tabip Odası’ndan da yapılan açıklamada “Tüm hekimler adına kez daha sesleniyoruz: İstanbul Tıp Fakültesi taşınmasın; yerinde yenilensin. Konuyu ısrarla takip etmekten vazgeçmeyeceğiz” denildi.