Ekrem İmamoğlu ile Celal Şengör arasında 'dua' diyaloğu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek Deprem Özel programına telefonla bağlandı. Prof. Dr. Celal Şengör ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçen 'dua' diyaloğu yaşandı.



Depremin büyük tehdit olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Dua ediyorum bilim insanlarının önünde bunu tekrar tekrar söylüyorum ama başka şansım yok. Deprem bu şehre geç gelsin." dedi. Şengör ise İmamoğlu'na "Başkanım dua kurtarmaz da..." diye karşılık verdi. İşte o anlar.