Bin asker arasında 'Ali'sini aradı

Bursa’da Işıklar Jandarma Astsubay Yüksek Okulu'ndan mezun olan bin asker yemin edip mesleğe ilk adımını attı. Yemin törenine ise tören bitiminde gözyaşları içinde bin üniformalı asker içinde 10 dakika boyunca koşturup, 'Ali, Ali' diye seslenerek oğlunu arayan anne damgasını vurdu.



1 yıldır eğitim gören Astsubaylar yemin töreninin ardından mezun oldu. Tören sonunda ise bir anne gözyaşları içerisinde bir yıldır hasretini çektiği oğlunu aradı.



Kalabalığın içerisinde koşturan anne ’’Oğlum, Ali neredesin?’’ diyerek oğlunu aradı. Uzun arayışların ardından oğluna kavuşan anne gözyaşlarıyla ona sarılarak hasretini giderdi. Ortaya duygusal görüntüler çıktı.