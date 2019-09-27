Kandilli'nin açıklaması sırasında deprem oldu!

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 5.8'lik İstanbul depreminin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunurken Silivri açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Özener açıklamalarına devam ederken bir anda sirenler çalmaya başladı. Bunun üzerine Özener, "Şu anda da bir deprem oluyor. Otomatik çözüm makineleri alıyor. 7 gün 24 saat görev yapan uzman sismolog arkadaşlarımız, depremi hassas bir şekilde çözecekler" dedi.