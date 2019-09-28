CHP'li Mücahit Avcı'ya saldırı

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kırmızı halıda yürürken düştüğü videoyu "Kırmızı halıda kafası üzerinde yürüyen şahıs" notuyla paylaşan ve ardından MHP'liler tarafından tehdit edildiğini duyuran CHP'li Mücahit Avcı, Ülkü Ocakları üyesi bir grup tarafından darp edildi.

"MHP'Lİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN AZMETTİRDİĞİNE EMİNİM"

T24'ün haberine göre Avcı, olayın dün yaşandığını ve darp raporu aldığını söylerken, tespit edilen saldırganların gözaltına alındığını, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıklarını açıkladı. Avcı, saldırganların Ülkü Ocakları kadrolarından olduğunu söylerken, "Bu şahıslar birçok MHP'li üst düzey yöneticinin tehdit içeren tweetleriyle harekete geçti. MHP İl Başkan Yardımcıları, MHP MYK üyeleri, İlçe Başkanları'nın tehdit mesajlarını 10 gün önce Twitter'da yayınlamıştım. Onların azmettirdiğine eminim" dedi.

Saldırının videosunun sosyal medyada yayılmasının ardından sosyal medyada "ÜlküOcakları HesapSorar" etiketi popüler konular arasına girdi.

CHP'li Mücahit Avcı, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin kırmızı halıda yürürken düştüğü videoyu "Kırmızı halıda kafası üzerinde yürüyen şahıs" notuyla paylaşmış, ardından kendisine gelen tehditler olduğunu belirtmişti. Avcı, kendisini tehdit edenler arasında MHP MYK Üyesi ve MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı'nın da olduğunu açıklamış, kendisini tehdit edenleri "Liderlerinizi ve ideolojinizi tanrı yerine koymayın. Gerektiğinde liderlerinizi eleştirebilin onlar da insanlar. Üstelik bu tehditleri açık kimlikleriyle yapamayacak kadar da korkak bir güruh bunlar" şeklinde eleştirmişti.