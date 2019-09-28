Canlı yayında ortalık karıştı: Acil olarak bir reklam!

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile Nagehan Alçı canlı yayında sert bir tartışma yaşadı. İkilinin Birbirine girmek üzere olduğu yayında acil reklam arası verildi.



Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile Nagehan Alçı canlı yayında sert bir tartışma yaşadı. Yayın esnasında Nagehan Alçı tarafından sık sık sözü kesilen Ersan Şen, ayağa kalkarak “gideyim mi?” sorusunu sordu.



Habertürk’te yayınlanan‘Enine Boyuna’ programının moderatörü Hülya Hökenek ikiliyi sakinleştirmek için “Acil olarak bir reklam rica ediyorum yönetmenimden” diyerek yayını kesti.