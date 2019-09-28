Kılıçdaroğlu: Egemenlik Suriye halkının olmalı

Açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yaptığı konferansa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmacı olarak katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Türkiye ve Suriye halklarının barış içinde bir orman gibi kardeşçe yaşamaları için çalışmaya devam edeceklerini vurgularken İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu sorunla tek başına baş etmemizi kimse bizden bekleyemez. Sorun uluslararası bir sorundur. Bu sadece bir mülteci sorunu değil tarihteki en büyük yer değiştirmelerden biridir" diyerek Suriyelileri asla kendi kaderlerine terk etmeyeceklerini vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Bugün sizlere; bölgesinde barış isteyen,komşularıyla ilişkileri bu anlayış ve vizyon üzerine kuran,Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözü ‘Yurtta sulh,cihanda sulh’ ilkesine sahip çıkmak üzere sesleniyorum"

"CHP olarak bu konferansta Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri onarmak için 2010'dan bu yana attığımız adımların bir yenisini daha ekliyoruz."

BİR AĞAÇ GİBİ TEK VE HÜR VE BİR ORMAN GİBİ KARDEŞCESİNE

"Suriye anayasasını yazacak bir Anayasa Komistesi'ni not ediyor yeni anayasanın Suriye halkının geleceğini aydınlatmasını diliyoruz. Anayasa Komitesi Suriye yönetiminin muhalefet yöneticilerin ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu 1520 kişilik bir komitedir. Bu komite Suriye halkının ortak çıkarlarına ilişkin ortak mutabakat çıkarması beklenir. Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğini savunuyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız Suriye halkının olmalıdır."

"İdlib'deki gelişmeler son derece kaygı vericidir. On binlerce teröristin Türkiye'ye sızma olasılığı ülkemiz için ciddi bir tehdittir."

"Türkiye ve Suriye halklarının barış içinde bir orman gibi kardeşçe yaşamaları için çalışmaya devam edeceğiz"