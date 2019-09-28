Atatürk ile Celal Bayar'ın renklendirilmiş görüntüleri



Görüntülerde Atatürk ile Celal Bayar’ın ilk kez birlikte ziyaret gerçekleştirdikleri görülüyor. Heyet halinde trenden inen Atatürk ve arkadaşları için karşılama töreni düzenlendiği videoda dikkat çeken bir diğer detay.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Fransız gazete arşivlerinden çıkan görüntülerinin yer aldığı video, Atatürk Colored Archive tarafından renklendirildi. Atatürk Colored Archive’e göre videodaki görüntüler Atatürk'ün 15 Mart 1923’te Adana’ya yaptığı ziyarete ait.

Fakat bir başka iddiaya göre videonun tam tarihi 19 Kasım 1937 ve tamamı Adana ve Mersin ziyaretlerine ait. Nuri Erbaz isimli Twitter hesabının iddiasına göre videonun 1.13'e kadar olan kısmı Adana, kalan bölüm ise Mersin’deki görüntülere ait.

Atatürk ise o ziyarette Adanalılara yaptığı konuşmada, "Bende bu vakayiin ilk hissi teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur" ifadelerini kullanmıştı.



ATATÜRK'ÜN FLORYA'DA KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU - VİDEO

Florya Atatürk Deniz Köşkü'nde kaydedilen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri, ileri tekniklerle ilk kez renklendirilmesi büyük beğeni toplamıştı. "Atatürk Colored Archive" sayfasının Atatürk’ün, Orman Çiftliği’ndeki görüntülerine dair renklendirdiği anlar, sosyal medyada gündeme oturmuştu.