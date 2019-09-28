İmamoğlu açıkladı: Topkapı yeni toplanma yeri olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Topkapı'daki İETT Garajı alanının park ve afet toplanma alanı olarak düzenleneceğini açıkladı. Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki korku yaratan deprem sonrası 'toplanma alanları' tartışma konusu olmuştu. Toplum olarak deprem gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, İstanbul’da yeterli toplanma alanı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek "Keşke ben de on binlerce toplanma alanımız var diyebilseydim" demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul’da AFAD’ın bırakın yüzlerce binlerceyi on binlerce ilan edilmiş toplanma alanı söz konusu, vardır" demişti.