Tramvayın arkasına asılarak gitti...

Olaya ilişkin görüntüler, Bağcılar-Kabataş tramvayında bugün saat 16.45 sıralarında Fındıkzade'de kaydedildi. Hareket halinde olan otomobildeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının tramvayın arkasına asılarak yolculuk yaptığı görülüyor. Yürekleri ağza getiren görüntüler, tramvayın uzaklaşıp kadının gözden kaybolmasıyla son buluyor.