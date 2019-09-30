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Erdoğan market alışverişine çıktı... 'Tek çekelim' sözü dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardından markette poz vermesi sosyal medyada en çok konuşulan konuşulan konulardan biri oldu.

[Haber görseli]Erdoğan dün öğle saatlerinde Tuzla’daki programa gitmek için konutundan ayrılarak, İstanbul Kısıklı’da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasından alışveriş yaptı. Bir firmanın ürünlerini alırken poz vermesi sosyal medyanın gündemine oturdu.


Korumaları ile markette alışveriş yapan Erdoğan'ın fotoğrafları akıllara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu getirdi. Erdoğan’ın sadece bir firmanın ürünlerini tercih etmesi hem dikkat hem de tepki çekti.

Erdoğan’ın markette de korumaları ile gezdiğini belirten hesap. videoda duyulan “Tek çekelim ki” sesine dikkat çekti.

 


[Haber görseli]
[Haber görseli][Haber görseli]

[Haber görseli]

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cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2019 Pazartesi, 11:40

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