Çocuk isteyen aileleri okunmuş elma ile kandırdılar!

İsmailağa Cemaati’nden uzaklaştırılan Fatih Medreseleri’nin hocası Recep Konuk, “Çocuğu olmayan ailelere elma okuduk” diye yazdı ve o anların görüntüsünü paylaştı. Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından konuyla ilgili Recep Konuk’un görsellerini paylaşarak, “İsmailağa Tarikatının kollarından Fatih Medresesi hocası Recep Konuk, çocuğu olmayanlara okunmuş elma satıyor. Bu ülkede her nesnenin ticareti izne tabidir, ‘din’ hariç. Yok mudur din tüccarlarına bir dur diyecek olan? Din bu kadar sahipsiz midir?” diye yazdı.

İşte İsmailağa Cemaati’nin içinden çıkan Fatih Medreseleri’nin hocası Recep Konuk’un ve İsmail Saymaz’ın paylaşımları:

Hiç bir din, o dinin sözde din adamları tarafından bu kadar aşağılanmamıştır. Bakın, Kuran’ı Kerim’i neye alet ediyor... pic.twitter.com/BEc9tNbqBg



— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) September 30, 2019



