İmamoğlu duyurdu! İstanbul Otogarı'nda dönüşüm başladı

İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz bugün sabah itibariyle Büyük İstanbul Otogarı’nda amaç dışı kullanımları engellemek ve alanı temizlemek için girişimde bulundular. Etap etap tahliye planı yapıldı, önceden duyurular yapıldı. Otogarın alt katlarını bu şekilde yıkıyoruz, temizliğini yapıyoruz, aydınlatmasını yapıyoruz ve daha güvenli bir hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Otogarı’nda dönüşümü başlattık. İBB ekiplerimizin metruk alanlardaki yıkım işlemlerini tamamlamasının ardından temizlik ve aydınlatma çalışmalarını da gerçekleştirerek bu alanları güvenli hale getireceğiz. pic.twitter.com/C0OcY9j8v1 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 1, 2019