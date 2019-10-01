İşçiler belediyeye akın etti: Ya yalaka ya hırsız olacaksın!

Üsküdar Belediyesi’nde farklı ekiplerde görev yapan 150’den fazla işçi, Temmuz ayından itibaren hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı. Geçtiğimiz hafta bir basın açıklamasıyla durumlarını kamuoyuyla paylaşan işçiler, konuyla ilgili Üsküdar Belediyesi önünde bugün basın açıklaması gerçekleştirdi.

‘NERELERDEN BİLİRDİK Kİ’

İşten çıkarılan grup adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Kasap, kendilerinin 18 sene boyunca AKP teşkilatlarında gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Hafta sonları ailemizle geçirmek yerine teşkilatların programlarında iştirak eden, 15 Temmuz’da kefen giyip koşan da bizdik. Nerelerden bilirdik ki kapı kapı dolaşıp oy toplarken kapının önüne koyulacağımızı. Bizi mağdur edenler bizim seçtiklerimiz. Bizlerde işsiz kervanına katılmış olduk. Aslında bizi üzen şey ağacı kesen kazmanın sapı yine aynı ağaçtan olmasıydı” diye konuştu.





‘AKP, ANAP'IN DURUMUNA DÜŞECEK’

İşten atılarak mağdur edildiklerini diğer tarafta seçtikleri kişilerin ise son derece lüks bir hayat yaşadıklarını kaydeden Kasap, “Bu durum üzüntümüzü kat be kat artırıyordu. Sayın Cumhurbaşkaınımıza seslenmek istiyorum; Eğer parti mensupları, belediyeler, usulsüzlükler, israflar, adam kayırmalar, ihaleye fesat karıştırmalar, yolsuzluklar durdurulmazsa AKP önümüzdeki yıllarda Anavatan Partisi'nin düştüğü duruma düşecek. 18 yıl boyunca hizmet ettğimiz partimizin evde ekmek bekleyen çocuklarımıza merhamet göstermesini ve adil davranarak işimizi iade etmesini bekiliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘OYUMU TAŞIDILAR’

23 Ağustos’ta işten çıkarıldığını belirten Ercan Yılmaz adlı işçi ise, “Habire çıkıp, milletin hizmetindeyiz diyorlar. Peki buraya bakın, burası Üsküdar Belediyesi değil mi? Bu ülkede savcı, bakan yok mu? Sadece yanlışlarına dur dediğim, değişim şart dediğim için işten atıldım. Oğlum KPSS’de 89 almasına rağmen 3 mülakatta elendi. Ve bugün bende mağdur edildim. Seçimden önce benim imza hakkım kullanarak, ıslak imzamı haberim olmadan, oyumu Ordu Mesutdiye’den, oturmadığım Üsküdar Bulgurlu mahallesine taşındı” dedi.

‘EVET BİZE HAİN, FİTNE DİYECEKLER’

Gazetemize açıklamalar da bulunan Mustafa Kasap, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e camide, ‘Bizi niye seçimden önce çıkarmadınız?’ diye sorduğunu ama cevap alamadığını belirterek, “Evet bize hain, fitne diyecekler. Biz burada rant, vurgun peşinde değiliz. Çocuğumuza ekmek götüremiyoruz. Komşu bize yardım ederek geçiniyoruz. Yazık, günahtır” dedi. “Büyükşehir Belediyesi önündeki işçilerin yanında olan AKP’li bakan ve milletvekillerine sormak isteriz” diyen Kasap şunları söyledi:

“Onlar bu ülkenin vatandaşıysa, biz nerenin vatandaşıyız?’ Zaten zor geçinen insanlardık. 3 çocuk okutuyordum şimdi neyle okutacam ? Bizi kapının önüne koyan şuan lüks içinde yaşıyor. Bu insanlar ekmek alacak paraları yok. Elektriğe, suya, doğal gaza zam, zam... Bizim günahımız seçimde oy mu vermektir ? Demek ki doğru olmayacaksın, ya yalaka ya hırsız olacaksın.”