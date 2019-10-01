AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse decek kadar çalışan olması lazım. Kurumsal çalışmayı da tahkim edecek kadar 'ne çözebilir' buna bakılıyor" dedi.
AKP'li Naci Bostancı'dan EYT açıklaması
AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, katıldığı televizyon programında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamada bulundu. bostancı, "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor" ifadesini kullandı.
1 Ekim 2019 Salı, 15:18