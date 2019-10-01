AKP'li Naci Bostancı'dan EYT açıklaması

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, katıldığı televizyon programında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamada bulundu. bostancı, "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor" ifadesini kullandı.