Meclis'in açılışına damga vuran anlar: Erdoğan içeri girince...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı nedeniyle konuşma yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi. CHP'li ve HDP'li vekiller, Erdoğan'ı oturarak karşıladı.



Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı nedeniyle konuşma yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.



﻿AKP ve MHP'li milletvekilleri Erdoğan'ı ayakta alkışladı. İYİ Partili vekillerin sadece ayağa kalktığı, CHP ve HDP'li vekillerin ise Erdoğan'ı oturarak karşıladığı görüldü.