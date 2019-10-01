Kedinin soluk borusundan çıkan cisim şoke etti

Zonguldak'ta ameliyata alınan kedinin soluk borusundan 1,5 santimlik taş çıkarıldı.



Kastamonu'da hayvanseverlerin baktığı 2 yaşındaki kedi nefes alıp vermekte sorun yaşadı. Ardından hayvanseverler hasta kediyi Kastamonu'da veteriner kliniğine getirdi. Ancak veteriner kliniğinde yeterli ekipman olmadığı için kedi Zonguldak'a nakledildi. Zonguldak Veteriner Kliniğinde röntgeni çekilen kedinin soluk borusunda 1,5 santimlik taş olduğu tespit edildi. Veteriner hekimler Önder Alkan ve Suat Ulucak tarafından 4 saat süren ameliyatla kedinin soluk borusundaki taş çıkarıldı. Yoğun bakıma alınan kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Veteriner Hekim Önder Alkan, ''Dün akşam Kastamonu ilinden geldi bize hastamız. Yaptığımız tetkiklerde soluk borusunda yabancı cisim tespit ettik akciğerin giriş bölgesindeydi kalbin üzerinde kötü bir solunumu vardı boğulmak üzereydi. Açık bir ameliyat geçirdi. Soluk borusundan bir taş çıktı. Zorlu bir ameliyattı 6 saat sürdü. Ameliyattan sonra solunumu düzeldi. Akciğerler düzeldi 3 günlük sıkıntılı bir durumu var. Oynarken muhtemelen oldu aşağıya kadar indi. Bir anda solunum güçlüğünden dolayı anlamış vatandaş ve hemen veterinere getiriyor ve yapılan tetkiklerde yabancı cisim görülüyor. Bu ameliyat için otomatik solumun sistemi gerekiyor. Bu sistem olan yerlerde bu ameliyatlar yapılıyor. Zor ve riskli bir ameliyat” şeklinde konuştu.