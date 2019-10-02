NASA, Mars'taki depremlerin seslerini yayınladı!

NASA’nın InSight aracı, Mars’ın iç yapısı hakkında bilgiler toplamaya devam ediyor. NASA, InSight aracının Mars’ta kaydettiği deprem seslerini Salı günü bir blog yazısıyla beraber paylaştı.

InSight aracı Mars’ta gerçekleşecek depremleri dinlemek için İç Yapı İçin Sistem Deneyi (SEIS) isimli yüksek hassasiyetli sismometre ile donatıldı. Araç, bu sismometre ile Mars’taki sismik dalgaların gezegenin içinde nasıl gezindiğini takip edebiliyor. Aynı zamanda depremler sonucu ortaya çıkan sesleri de kaydedebiliyor.

InSight, gezegenin yüzeyine sismometreyi geçtiğimiz Aralık ayında yerleştirdi. Ancak bu yılın Nisan ayına kadar bir deprem tespit edilemedi. NASA, sismometrenin Nisan’dan beri 100’den fazla olayı kaydettiğini, ancak bunlardan yaklaşık 21 tanesinin şiddetli deprem olarak kabul edilebileceğini açıkladı.

NASA, SEIS tarafından tespit edilen iki depremin ortaya çıkardığı sesleri blogda paylaştı. Bu depremlerden ilki 22 Mayıs’ta, ikincisi ise 25 Temmuz’da meydana geldi. İlk deprem 3.7, ikincisi ise 3.3 şiddetinde gerçekleşti.

Depremlerde ortaya çıkan sesler, insanların işitme aralığının altında kalıyor. NASA, seslerin duyulabilmesi için sesleri hızlandırdı ve işledi. Kaydedilen sesler, Mars’ın kabuğunun, Dünya ve Ay’ın kabuklarının bir karışımı olduğunu ortaya çıkardı.

Dünya’da yeraltı çatlakları su ile doludur. Bunun için depremler sonucu ortaya çıkan ses dalgaları kesintisiz bir şekilde iletilirler. Ay’ın kabuğu ise kırıklar barındırdığı için ses dalgalarının yayılması bir kaç dakika sürer. Mars’ın krater yüzeyi Ay’ın yüzeyine benzer, sismik dalgalar ise Mars’ta bir dakika kadar devam eder. Dünya’daki depremler ise saniyeler içinde sona erer. NASA, geçtiğimiz Aralık ayında da Mars’ın rüzgarlarının sesini paylaşmıştı.