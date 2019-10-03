Bilal Erdoğan'ın büyük kararsızlığı... Babasına sormuş

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan askere gitme konusunda yaşadığı kararsızlığı anlattı.



Bilal Erdoğan CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.



Bilal Erdoğan, askere gitme konusuna ilişkin, "Ben askerliği Burdur’da 3 hafta yaptım. İnsanlar benim Burdur’da 3 hafta askerlik yaptığımı kabul etmiyor." dedi.



ASKERE GİTME KONUSUNU BABASINA SORMUŞ

Sözlerine devam eden Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımıza sordum, o zaman Başbakandı. 'Ben diyorum ki er olarak gideyim, ne dersiniz?' arkadaşlarıma sordum en son Cumhurbaşkanı’na geldim. Cumhurbaşkanımız 'Hakkını kullan” dedi.