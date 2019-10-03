Etnospor Kültür Festivali başladı

Dünyanın geleneksel sporlarını buluşturan festivalin açılış konuşmasını DEK Başkanı Bilal Erdoğan yaptı. Atatürk Havalimanı'ndaki festivalin açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, DEK Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Açılış konuşmalarının ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi.