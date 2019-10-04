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Soner Polat'ın cenaze töreninde kaydedilen görüntüler tepki çekti

Emekli Tümamiral Soner Polat'ın cenaze töreninde kaydedilen görüntüler tepki çekti. Askerlerin düzensiz bir şekilde yürümeleri, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Bir süredir kanser tedavisi gören ve 30 Eylül'de hayatını kaybeden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Tümamiral Soner Polat, dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEDEKİ ASKERLERİN YÜRÜYÜŞÜ TEPKİ TOPLADI

Törende Polat'ın naaşının askeri araçta getirildiği sırada yürüyüş yapan askerlerin görüntüleri ise tepki topladı.

25-26. Dönem CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt "TBMM’de; OHAL KHK’ları ile TSK’nın genleri ile oynanıyor, okulları, hastaneleri, yargısı, içine siyaset sokularak da disiplini yok ediliyor, vebali büyük, bedeli ağır olacak” derken işte bunu söylemiştik. Şu başıbozuk kalabalık bizim Ordumuz mu?" diye görüntülere tepki gösterdi.

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CHP PM Üyesi-İzmir Milletvekili-Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Çelebi de sosyal medya hesabı üzerinden "TSK’nın eğitimi, yargısı, fabrikası, hastanesi, liyakat sistemi her şeyi ile oynadınız. Donanmanın kutup yıldızlarından Soner Polat amiral sonsuzluğa uğurlanıyor, yürüyüşe bak! Yazıktır..." diyerek duruma isyan etti.
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cumhuriyet.com.tr
4 Ekim 2019 Cuma, 10:13

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