Soner Polat'ın cenaze töreninde kaydedilen görüntüler tepki çekti



Bir süredir kanser tedavisi gören ve 30 Eylül'de hayatını kaybeden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Tümamiral Soner Polat, dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEDEKİ ASKERLERİN YÜRÜYÜŞÜ TEPKİ TOPLADI



Törende Polat'ın naaşının askeri araçta getirildiği sırada yürüyüş yapan askerlerin görüntüleri ise tepki topladı.

25-26. Dönem CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt "TBMM’de; OHAL KHK’ları ile TSK’nın genleri ile oynanıyor, okulları, hastaneleri, yargısı, içine siyaset sokularak da disiplini yok ediliyor, vebali büyük, bedeli ağır olacak” derken işte bunu söylemiştik. Şu başıbozuk kalabalık bizim Ordumuz mu?" diye görüntülere tepki gösterdi.









CHP PM Üyesi-İzmir Milletvekili-Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Çelebi de sosyal medya hesabı üzerinden "TSK’nın eğitimi, yargısı, fabrikası, hastanesi, liyakat sistemi her şeyi ile oynadınız. Donanmanın kutup yıldızlarından Soner Polat amiral sonsuzluğa uğurlanıyor, yürüyüşe bak! Yazıktır..." diyerek duruma isyan etti.







