İBB Sözcüsü "Bu haberi Tv'lerde göremezsiniz" deyip son halini paylaştı

İstanbul Üsküdar'da yer alan Altunizade metrobüs durağında üst geçitte başlayan sıkışıklık gündeme oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, istasyon girişindeki gişeleri köprünün girişine alarak sıkışıklık problemini 3'üncü günün sonunda çözdü. İBB sözcüsü Murat Ongun bu haberi "Altunizade metrobüs durağında alınan bazı önlemlerle yoğunluk 3 günde yüzde 80 azalmıştır" şeklinde duyurdu.





"BU HABERİ TV'LERDE GÖREMEZSİNİZ"

Altunizade durağındaki sıkışıklığın çözülmesini "Bu haberi bazı televizyon ve gazetelerde göremeyebilirsiniz" diyerek paylaşan Ongun, tweetinde "Altunizade metrobüs durağında alınan bazı önlemlerle yoğunluk 3 günde yüzde 80 azalmıştır. Uzun yıllardır kronik hale gelen noktalara kalıcı çözümler için müdahaleler devam edecek." ifadelerini kullandı.





