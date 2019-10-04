Video Galeri Haber Magazin Spor Eğlence Fragman

İBB Sözcüsü "Bu haberi Tv'lerde göremezsiniz" deyip son halini paylaştı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından "Bu haberi televizyonlarda göremezsiniz" diyerek yaptığı paylaşımda geçtiğimiz günlerde yoğunluk sıkıntısı yaşayan Altunizade metrobüs durağının son durumunu paylaştı.

 [Haber görseli]

İstanbul Üsküdar'da yer alan Altunizade metrobüs durağında üst geçitte başlayan sıkışıklık gündeme oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, istasyon girişindeki gişeleri köprünün girişine alarak sıkışıklık problemini 3'üncü günün sonunda çözdü. İBB sözcüsü Murat Ongun bu haberi "Altunizade metrobüs durağında alınan bazı önlemlerle yoğunluk 3 günde yüzde 80 azalmıştır" şeklinde duyurdu.

"BU HABERİ TV'LERDE GÖREMEZSİNİZ"
Altunizade durağındaki sıkışıklığın çözülmesini "Bu haberi bazı televizyon ve gazetelerde göremeyebilirsiniz" diyerek paylaşan Ongun, tweetinde "Altunizade metrobüs durağında alınan bazı önlemlerle yoğunluk 3 günde yüzde 80 azalmıştır. Uzun yıllardır kronik hale gelen noktalara kalıcı çözümler için müdahaleler devam edecek." ifadelerini kullandı.


[Haber görseli]

A+ A-
cumhuriyet.com.tr
4 Ekim 2019 Cuma, 14:53

En Çok İzlenenler