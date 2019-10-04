Mansur Yavaş koltuğu kediye bıraktı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, belediye personelinin de göz bebeği haline gelen kedi Khaleesi'nin başkanlık koltuğuna oturduğu görüldü. Görüntülerde ABB'nin yaptığı icraatlara dikkat çekilirken, kedinin yapılan işleri titizlikle incelediği ve yorumladığı görülüyor.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili kızım Khaleesi'nin de belirttiği gibi, az zamanda çok iş hallettik fakat daha fazlasına ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz. Hayvan dostlarımızı korumak için gerekli adımları atacak, onlar için de çalışmaya devam edeceğiz.

Video kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

