Beklenen yağış Edirne’de başladı

Edirne’de, şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli yağış ve fırtına kenti etkisi altına aldı, 5 dakika gibi kısa bir sürede cadde ve sokaklar göle döndü.



Meteorolojinin İstanbul başta olmak üzere Trakya illerinde etkili olacağını öngördüğü şiddetli yağış ve fırtına Edirne’de başladı. Kısa sürede kenti etkisi altına alan yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, tente altlarına ve iş yerlerine sığındı.



Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı. Yağış şiddetini kaybetse de hafif sağanak şekilde kentte etkili olmaya devam ediyor.