Erdoğan'dan AKP kampında 'Refah Partisi' gafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Kızılcahamam kampının açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan'ın konuşmasına 'Refah Partisi' gafı damga vurdu. Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, o anlarda AK Parti yerine Refah Partisi dedi.







Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum" dedi.







Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan'ı 'AK Parti, AK Parti, AK Parti' diye defalarca uyardı. O anlar Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayınlayan kameralara yansıdı. Erdoğan, Akar'ın uyarısı üzerine 'AK Parti' dedi. Salondan gülme sesleri yükseldi.