Güldür Güldür'de kadına şiddet göndermesi

Show TV ekranlarında cuma akşamları izleyiciyle buluşan Güldür Güldür Show'da kadına şiddet konusu bir kez daha ele alındı. Bir skeçte söylenen sözler geceye damga vurdu ve izleyiciden beğeni topladı. İşte o sözler:



"Yoksa siz de mi işte, yolda, otobüste, metrobüste, minibüste, barda, cafede, hatta sokağın orta yerinde, sosyal medyada tacize uğruyorsunuz? Sizin de mi katiliniz kravat taktı diye indirimden yararlandı?"