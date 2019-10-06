Gazi Üniversitesi'nde tepkiler büyüyor

Gazi Üniversitesi’nde, Teknoloji Fakültesi’ne ait sınıfların ve laboratuvarların farklı fakültelere verilmesi ise öğrenciler ve akademisyenlerin tepkilerine neden oldu.Rektörlüğün olduğu Beşevler kampüsünde toplanan öğrenciler, Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan’la görüşme talep etti. Öğrenciler ve destek veren akademisyenler Teknoloji Fakültesi’ne ait sınıfların boşaltılmamasını ve başka birimlere verilmemesini talep ediyor.

"REKTÖRLÜK EL KOYMA GİRİŞİMİNDE BULUNMAKTADIR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan öğretim görevlileri “Teknoloji Fakültesine ön yargı ile bakan Rektörlük yönetimi Teknoloji Fakültesini adeta gözden çıkarmışçasına B-Blok’a el koyma girişiminde bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.Yeniçağ’a özel açıklamalarda bulunan öğretim görevlileri, “Bu yaklaşımın Teknoloji Fakültesindeki eğitim-öğretimi aksatacağı açık olduğundan fakültedeki bölüm başkanları, fakülte kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, fakülte senato temsilcisi, fakülte öğretim üyeleri olan Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı ile Enstitü Yönetim Kurulu üyesi ve fakülte dekanı istifa etmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Fakülte tartışmalarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasındaki mekânların paylaşım sürecindeki huzursuzluk şimdi de Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesine sirayet etmiştir. TOKİ blokları olarak bilinen binalardan C-Blok hariç diğer üç bloğun kullanımının Hacı Bayram Veli Üniversitesine verilmesi gerekçe gösterilerek, bu binalarda bulunan Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile Sürekli Eğitim Merkezi ve diğer bazı birimler Teknoloji Fakültesi bünyesindeki B-Blok’a yerleştirilmek istenmektedir.

Teknoloji Fakültesi A ve B Bloklardan oluşmaktadır ve bu binalar 82 yıldır bu fakülte tarafından kullanılmaktadır. B-Blokta şu anda Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliğinin yanında, Teknik Resim Çizim Salonları, Fizik, Kimya ve Bilgisayar Laboratuvarları ile derslikler bulunmaktadır. Toplam 38 dersliğin 22 tanesi B-Blokta yer almakta ve bu blok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

FAKÜLTE BÖLÜM BAŞKANLARI VE ÖĞRETİM ÜYELERİ İSTİFA ETTİ

"Teknoloji Fakültesine ön yargı ile bakan Rektörlük yönetimi Teknoloji Fakültesini adeta gözden çıkarmışcasına B-Blok’a el koyma girişiminde bulunmaktadır. Bu yaklaşımın Teknoloji Fakültesindeki eğitim-öğretimi aksatacağı açık olduğundan fakültedeki bölüm başkanları, fakülte kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, fakülte senato temsilcisi, fakülte öğretim üyeleri olan Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı ile Enstitü Yönetim Kurulu üyesi ve fakülte dekanı istifa etmişlerdir.



Bunun üzerine kararları ve durumu öğrenen 3000 civarında öğrenci ve bütün Fakülte Öğretim Üyeleri Cuma günü Teknoloji Fakültesi B Blok ve Rektörlük binası önünde basın açıklaması yapmışlardır. Öğrenciler kendi irade ve tercihleri ile bu binadan ayrılmayacaklarını ve ifade ederek Cuma gününden bu yana (cumartesi) B-Blok önünde nöbetlerine devam etmektedirler. Fakültede bütün öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel büyük bir huzursuzluk yaşamaktadır."