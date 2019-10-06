Maden işcilerinin Ankara'ya yürüyüşü engelleniyor

Bağımsız Maden-İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, dün saat 15.00'ten beri bekletildiklerini ifade ederek "Soma Kaymakamlığı'na başvuruda bulunduk. 5 Ekim'de başlayarak geçeceğimiz güzergahları belirterek 15 Ekim'de Ankara'ya gideceğimizi ve bunun ilgili makamlara iletilmesini istedik" dedi.

Başaran Aksu, 3500 işçinin seçtiği 50 temsilcinin ve 10 sendika yöneticisinin katıldığı yürüyüş için mahkemeden izinleri olduğunu buna rağmen yürüyüşlerinin engellendiğini söyledi.

Dün, Manisa-Kırkağaç girişinde polis ve jandarma ekiplerinin yürüyüşlerini "İzniniz yok" diyerek engellediğini ve hâlâ yolu açmadığını ifade eden Aksu, "Yürüyüş sırasında geçeceğimiz her ilçenin kaymakamlığından izin almamız gerektiğini söylüyorlar. Şu an Kırkağaç mevkiindeyiz ve Kırkağaç Kaymakamlığı da 'Başvuru yapın, tekrar mahkemeye gidersiniz' diyerek izin vermeyeceğini ifade ediyor. Mahkemeye başvurduk, yani yürümek için iznimiz var. Prosedür gereği kaymakamlık ilgili yerlere bunu bildirmeli. Soma Kaymakamlığı'na başvuru yaptığımız sırada Enerji Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na da başvurmuştuk. Buralardan da olumsuz yanıt almadık ve yola çıktık" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE 1 GÜN DAHA BEKLEYECEĞİZ, O YOLU AÇTIRIP YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDECEĞİZ"

Jandarma ekiplerinin 'karayollarında yürüyüş yapılamacağı, trafiğin engelleneceği' gerekçesini sunduğunu da belirten Aksu, "2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 2014'te AYM kararı ile değiştirildi. Yani kanunlara aykırı değil, biz karayolunda yürüyüş yapabiliriz. Trafiği de engellemiyoruz, tek sıra halinde yürüyoruz. Can güvenliğimizle ilgili bir endişeleri de varsa eskort eşliğinde yürüyüşümüzü yapmamıza izin vermeliler. Seyahat etmemizi, özgürlüğümüzü engelliyorlar.Jandarma ekiplerine, ''Madem yürüyüş yapmamız yasak o zaman gözaltına alın diyoruz, almıyorlar, yolu açın o hâlde diyoruz, yolu da açmıyorlar. Gerekirse 1 gün daha bekleyeceğiz, o yolu açtırıp yürüyüşümüze devam edeceğiz'' dedi.

Kaynak: T24