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CHP'den çok sert tepki: Büyük saygısızlık, hadsizlik!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergün Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, konuya ilişkin olarak "Böyle bir paylaşımın Amerikan Büyükelçiliği tarafından beğenilmesi Türkiye'ye yönelik büyük bir saygısızlıktır büyük bir de hadsizliktir. Sosyal medya üzerinden özür dilenmiş ama bu yetmez. Bunun bir hata olduğunu da düşünmüyoruz. Büyükelçinin çağrılıp bunun nedeninin sorulması gerekir. Türkiye'de siyaseti de millet şekillendirir, Türkiye şekillendirir" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZKOÇ'TAN TEPKİ

CHP Başkanvekili Engin Özkoç'un sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

"ABD Ankara Büyükelçiliği'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili paylaşımını, kesinlikle doğru bulmuyoruz. Başka bir ülkenin içişlerimize karışmasını kabul edemeyiz. Bu konuda ABD Büyükelçiliği ayrıntılı ve net bir açıklama yapmalıdır"

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cumhuriyet.com.tr
6 Ekim 2019 Pazar, 17:45

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