Maç bitiminde eski hocasına böyle saldırdı!

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup etti… Karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında büyük olaylar yaşandı.

ARAYA POLİSLER GİRDİ

Erzurumspor forması giyen Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na saldırdı. Eroğlu, durumu anlamaya çalışırken araya polisler girdi. Tecrübeli teknik adam soluğu karakolda alarak kendisine tehditler savuran oyuncudan şikayetçi oldu. Eroğlu’nun saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

2 SEZON ALTINORDU’DA OYNADI

Müsabaka temsilcisi konuyla ilgili raporunu tutarken Murat'ın yüksek ceza alması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu 2 yıl İzmir ekibinde forma giydikten sonra sezon başında mavi-beyazlı ekibe transfer olmuştu.

Kaynak: Sözcü.com